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ابنة وائل جسار تظهر معه في كليبه الجديد
وائل جسار

ابنة وائل جسار تظهر معه في كليبه الجديد

2017-06-22 03:12:27

انتهى المطرب اللبناني وائل جساء من تصوير كليب جديد بعنوان “استقالة حبي” وتظهر معة ابنتة للمرة الأولي في الكليب، والتي تقوم باداء تمثيلي معه.

الأغنية تم تصويرها في منطقة ضهور شوير في لبنان والكليب من اخراج رندلى قديح، وكلمات والحان محمود عيد.

وحل وائل جسار ضيف علي إذاعة إنرجي و قال الفنان إن هناك دعوة يحب أن يدعو الناس الله بها من أجله.

وقال جسار إن هذه الدعوة هي “ربنا يديك الصحة”، مشيرا إلى أن المال من دون صحة لا قيمة له ولا يسبب السعادة، وأن أي شيء يحظى به الإنسان لن تكون له فائدة إذا حُرم هذا الإنسان من الصحة.

وأشار إلى أنه يحب أن يدعو للناس وأن يدعو الناس من أجله بأن يهبه الله الصحة.

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