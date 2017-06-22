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"أبو شقة" يكشف أسباب استقالته من حزب الوفد
المحامى بهاء ابو شقة

"أبو شقة" يكشف أسباب استقالته من حزب الوفد

2017-06-22 02:57:54

كشف المستشار بهاء أبو شقة سكرتير عام حزب “الوفد” وعضو مجلس النواب عن أسباب استقالته التي تقدم بها للحزب في بيان توجه به إلى الهيئة العليا مساء الأربعاء، مرجعا إياها إلى ما وصفه بـ”تصرفات لم يشهدها من قبل البيت الوفدي في فترة عصيبة يمر بها الوطن”.

وقال عضو الهيئة العليا للوفد، في بيانه، “بات من الواجب وانطلاقا من مسئوليتي الوطنية من جانب وتاريخي الحزبي من جانب آخر أن أخطو خطوة ثقيلة على النفس مؤثرا أن أتقدم إلى الهيئة العليا باستقالتي”.

وأضاف أبو شقة “ما عاصرته عبر حقب مختلفة مع الزملاء كان محكوما دائما أبدا باعتبارين أولهما إعلاء المصلحة الوطنية كهدف أسمى فوق جميع الاعتبارات، والتمسك بمبادىء الوفد وتقاليده وأعرافه والتي كانت دوما حصنا يحول أن يتردى في صراعات.. تنحرف به عن مسيرته الناصعة وميثاقه النزيه في العمل السياسي الوطني”.

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