خسر فريق الزمالك أمام مضيفه اتحاد العاصمة الجزائري بهدفين مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الثانية بدور المجموعات “16” في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

جاء هدف اتحاد العاصمة الأول عن طريق اللاعب بلحسن رضا في الدقيقة 45 من الشوط الأول وأضاف مزيان عبد الرحمن الهدف الثاني في الدقيقة 87.

وحصل أمير سعيود لاعب الاتحاد وطارق حامد متوسط ميدان الزمالك على الكارت الأحمر عقب اشتباكهما بالضرب خلال الشوط الثاني.

بهذا الانتصار رفع الاتحاد رصيده للنقطة السابعة في المركز الأول متساويا مع أهلي طرابلس صاحب المركز الثاني بنفس رصيد النقاط

وجاء الزمالك في المركز الثالث برصيد 5 نقاط ويقبع في المركز الاخير كابس يونايتد برصيد 3 نقاط.

ولم يبقى أمام الزمالك سوى الفوز في لقاءيه القادمين ليتمكن من التأهل.