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المقاولون العرب يحصل على نسبة من انتقال صلاح لليفربول
محمد صلاح - روما

المقاولون العرب يحصل على نسبة من انتقال صلاح لليفربول

2017-06-22 01:57:07

كشفت مصادر داخل نادي المقاولون أن النادي سيحصل على نسبة من انتقال محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ولاعب الفريق السابق بالذئاب، إلى ليفربول في حالة حصول بازل السويسري على أي نسبة من انتقاله من روما إلى ليفربول خاصة أن تعاقد بازل مع المقاولون يتضمن حصول إدارة الذئاب على نسبة من انتقاله لأي ناد.

وكانت صحيفة ديلي ميل البريطانية كشفت عن حسم نادي ليفربول صفقة انتقال محمد صلاح، لاعب منتخبنا الوطني ونادي روما الإيطالي مقابل 40 مليون يورو.

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