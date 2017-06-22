رفعت سلطات مطار القاهرة منذ قليل حالة الإستنفار إستعدادا لمغادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى فجر اليوم “الخميس” متوجها إلى أوغندا للمشاركة فى قمة حوض النيل والتى تعقد للمرة الأولى صباح اليوم الخميس.

صرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة لن الطائرة الرئاسية اصطفت وهى من طراز إيرباص 340 أمام إستراحة الرئاسة التى تم فتحها إستعدادا لمغادرة الرئيس كما تم إخلاء مواقف إنتظار السيارات القريبة منها وتمشيط المنطقة بالكلاب البوليسية المدربة للكشف عن المفرقعات على أن يصطف رجال الشرطة النظامية والسرية فى طريق المطار قبل ساعتين من مغادرة الرئيس.

وكان السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قد صرح: “إن مشاركة الرئيس في القمة الأولى لدول حوض النيل تأتي في إطار الأهمية التي توليها مصر لتعزيز التعاون مع جميع دول حوض النيل وتقريب وجهات النظر والمواقف بين دول مبادرة حوض النيل”.

وذلك سعيًا لاستعادة شمولية المبادرة وإطلاق البرامج ومشروعات التعاون في إطارها بما يُحقق المصالح المشتركة لدول الحوض ويُعلي مبدأ عدم الإضرار بأي طرف وأن الرئيس سيشارك في الجلسة التشاورية المغلقة لرؤساء دول وحكومات حوض النيل.

كما سيلقى كلمة أمام القمة وعقد لقاءات ثنائية على هامشها مع عدد من القادة والزعماء الأفارقة، وعلى رأسهم الرئيس الأوغندي يوري موسيفينى لمناقشة سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية مع تلك الدول في مختلف المجالات، بالإضافة إلى التنسيق معها إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.