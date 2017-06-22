حقق فريق الأهلي طرابلس فوزا كبيرا على نظيره كابس يونايتد برباعية مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت أهداف أهلي طرابلس عن طريق كلا من صالح الطاهر هدفين في الدقائق 16 و 46 ومحمد الغنودي في الدقيقة 55 ومؤيد اللافي في الدقيقة 63.

فيما جاءت أهداف كابس يونايتد عن طريق لاعبيه رونالدو بتومبيدزاي في الدقيقة 19 ورونالدو شيتيبو في الدقيقة 42.

احتل بهذا الفوز أهلي طرابلس صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط وظل كابس يونايتد في المركز الأخير بثلاث نقاط

وينتظر الفريقان نتيجة لقاء الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري المقامة في نفس الجولة.