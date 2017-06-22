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الهلال السوداني يتعادل إيجابيا مع النجم الساحلي في دوري الأبطال الأفريقي
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الهلال السوداني يتعادل إيجابيا مع النجم الساحلي في دوري الأبطال الأفريقي

2017-06-22 01:04:44

 انتزع الهلال السوداني تعادلا قاتلا 1 / 1 من ضيفه النجم الساحلي التونسي، في الجولة الرابعة بالمجموعة الأولى في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وظل النجم الساحلي في صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط، بفارق 4 نقاط أمام أقرب ملاحقيه الهلال، الذي تفوق بفارق الأهداف على منافسه اللدود المريخ، وفيروفيارو دا بيرا الموزمبيقي، صاحبي المركزين الثالث والرابع على الترتيب، المتساوين معه في نفس الرصيد.

وعجز الفريقان عن هز الشباك، قبل أن يبادر رامي البدوي بالتسجيل للنجم الساحلي في الدقيقة 86.

ولم يهنأ الفريق التونسي بتقدمه كثيرا، بعدما أدرك محمد مختار بشير (بشه) التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليقود الفريق السوداني لتحقيق تعادله الرابع على التوالي في المجموعة.

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