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ائتلاف دعم مصر: التشريعات الاقتصادية تنصف الفئات الأكثر تضررا
النائب محمد السويدي

ائتلاف دعم مصر: التشريعات الاقتصادية تنصف الفئات الأكثر تضررا

2017-06-22 01:21:24

أصدر المهندس محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، بيانا منذ قليل، قال فيه: إن أداء أى حكومة به ايجابيات وبه سلبيات، وأن هذا لا يمنع من توجيه الشكر للحكومة على حزمة القوانين ذات البعد الاجتماعى التى تم إقرارها الأسبوع الجارى بناء على توجيهات رئيس الجمهورية.

وقال السويدى حسب البيان، إن الحزمة التشريعية استهدفت زيادة تدعيم الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية فتقررت علاوة خاصة لكل العاملين فى الدولة سواء كانوا خاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير خاضعين، بجانب علاوة لمواجهة غلاء المعيشة، وزيادة المدنية والعسكرية بواقع 15%، وأخيراً زيادة حد الإعفاء فى قانون ضريبة الدخل.

وأضاف السويدي، أنه من المؤسف أن الإعلام لا يركز إلا على الموضوعات التى تشد الانتباه، داعيا وسائل الإعلام إلى التركيز على الجهد التشريعى الحقيقى المبذول داخل المجلس فى كثير من الموضوعات وفى أوقات قياسية

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