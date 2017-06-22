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مصرع شابين في حادث مروري بدمياط
حادث مروري

مصرع شابين في حادث مروري بدمياط

2017-06-22 00:51:13


لقي شابان مصرعهما في حادث اصطدام دراجتين بخاريتين ببعضهما البعض، على الطريق الواصل بين كفر العرب ومدينة فارسكور بمحافظة دمياط.
وتجمهر الأهالي وقاموا بنقل المتوفين إلى المستشفى، عبر سيارات الإسعاف، وتم نقل الدراجتين البخاريتين لتسيير حركة المرور، كما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحادث وكشف ملابساته وتحرير محضر شرطي بالواقعة.

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