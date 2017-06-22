ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية2017-06-22 01:36:27
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر اليوم، الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.
وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، مع فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيه مابين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه مابين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :
الصغرى العظمى
القاهرة 22 33
الإسكندرية 23 29
مطروح 23 27
بورسعيد 23 29
دمياط 23 29
بلطيم 24 30
الإسماعيلية 22 33
السويس 22 34
العريش 20 30
نخل 17 32
طابا 18 34
الطور 24 30
مرسى علم 27 36
الغردقة 28 37
شرم الشيخ 29 38
رفح 19 29
كاترين 20 30
سيوة 21 34
المنيا 23 34
الفيوم 23 34
رأس سدر 24 34
أبوسمبل 27 42
وسط الدلتا 22 33
أسيوط 24 35
سوهاج 28 36
الأقصر 29 40
أسوان 29 42
شلاتين 27 40
حلايب 29 38
الوادى الجديد 28 38
قنا 29 39
نويبع 26 34
السلوم 19 27
أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتالي:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 31 46
المدينة 30 45
الرياض 28 42
المنامة 32 38
أبوظبى 31 40
الدوحة 33 41
الكويت 29 44
دمشق 13 32
بيروت 23 27
عمان 14 28
القدس 16 26
غزة 20 29
بغداد 24 38
مسقط 33 36
صنعاء 17 30
الخرطوم 30 43
طرابلس 21 31
تونس 21 34
الجزائر 18 26
الرباط 18 27
نواكشوط 23 30
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى
أنقرة 12 27
اسطنبول 20 29
إسلام أباد 25 43
نيودلهى 24 32
جاكرتا 24 33
بكين 20 23
كوالامبور 24 32
طوكيو 20 27
أثينا 21 32
روما 18 32
باريس 16 35
مدريد 22 38
برلين 18 31
لندن 14 25
مونتريال 17 24
موسكو 09 18
نيويورك 20 27
واشنطن 23 33
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