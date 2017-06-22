أكد مصدر مسئول بالقطاع السياحى، عن إجراء القرعة الإلكترونية للحج السياحى للعام 1438 هـ ، تحت إشراف إحدى الجهات السيادية يوم السبت، الموافق الأول من يوليو المقبل، حيث يتنافس عدد 108 آلاف و473 مواطنًا على 36 ألف تأشيرة حج مخصصة لوزارة السياحة.

يذكر أن عدد المواطنين المتقدمين لقرعة الحج السياحى لمستوى الخمس نجوم بلغ 12862 مواطنًا، فيما تقدم عدد 6973 مواطنًا لحج مستوى الأربع نجوم، بينما بلغ عدد المتقدمين للحج الاقتصادى طيران 51256 مواطنًا، وعدد المواطنين لحج البرى 37382 مواطنًا، فيما بلغ عدد الشركات المصرح لها بتنظيم رحلات الحج هذا العام بلغ 1933 شركة.

ووفقًا للضوابط سيتم رد المبالغ الخاصة بمقدمات جدية الحجز للمواطنين الفائزين فى القرعة إلى الشركات “رأس التضامن”، أما بالنسبة للمواطنين الذين لم يحالفهم الفوز سيتم رد الأموال الخاصة بهم إلى الشركة “رأس التضامن” فى موعد أقصاه شهر من تاريخ إعلان النتيجة.