قوات التحالف الدولي تنفي ضرب المنطقة التي يوجد بها مسجد النوري بالموصل

نفى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش الإرهابي تنفيذ ضربات في المنطقة التي يوجد بها المسجد التاريخي في مدينة الموصل العراقية.

وقال المتحدث باسم التحالف الكولونيل جون دوريان، وفقا لقناة “سكاي نيوز عربية” الفضائية مساء اليوم الأربعاء، :” لم ننفذ ضربات في تلك المنطقة”.

وكان تنظيم داعش اتهم طائرات أمريكية بتدمير مسجد النوري الذي يعود للقرون الوسطى ومنارته الحدباء الشهيرة في المدينة الواقعة في شمال العراق .

من جهتها، قالت القوات المسلحة العراقية إن المتشددين فجروا المسجد لدى تضييق جنودها الخناق عليهم.

ونقلت خلية الإعلام الحربي عن قائد عمليات “قادمون يا نينوى” أنه: “أثناء تقدم أبطال جهاز مكافحة الاٍرهاب وتحقيقهم الانتصار الساحق على فلول عصابات داعش الإرهابية وهم يتقدمون باتجاه أهدافهم في عمق المدينة القديمة وعند وصولهم لمسافة 50 مترا عن جامع النوري، أقدمت عصابات داعش الإرهابية على ارتكاب جريمة تاريخية أخرى وهي تفجير جامع النوري ومأذنته الحدباء التاريخية”.

وكان زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي قد خطب من منبر هذا الجامع التاريخي في أول ظهور علني له عام 2014.

وتعد المدينة القديمة آخر معاقل داعش في الموصل، التي كان التنظيم الإرهابي يعتبرها عاصمة خلافته.