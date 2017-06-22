 Moheet on google
الخميس 22 يونيو 2017 12:48 صباحاً
روابط سريعة
واشنطن تعرب عن أسفها إزاء إلغاء الجولة القادمة من المباحثات "الأمريكية - الروسية"
نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف

واشنطن تعرب عن أسفها إزاء إلغاء الجولة القادمة من المباحثات "الأمريكية - الروسية"

2017-06-22 00:13:54
متابعات

أعربت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء، عن أسفها إزاء إلغاء موسكو للجولة القادمة من المحادثات “الروسية - الأمريكية” التي كان من المقرر أن تجرى يوم الجمعة القادم.

وذكر راديو “صوت أمريكا”، في نشرته الليلة باللغة الانجليزية، أن هيثر ناورت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أكدت، في بيان أصدرته بهذا الصدد، أن واشنطن تشعر بالأسف إزاء إلغاء هذه المحادثات التي كانت تمثل فرصة لبحث العراقيل التي تقف في طريق العلاقات بين البلدين.

وكان سيرجى ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قد أكد أن الظروف الراهنة ليست مواتية لعقد الجولة القادمة من الحوار “الأمريكي - الروسي”، وذلك في معرض رده على العقوبات الأمريكية الجديدة التي فرضتها واشنطن مؤخرا ضد بلاده بسبب الأزمة الأوكرانية.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3