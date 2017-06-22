أعربت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء، عن أسفها إزاء إلغاء موسكو للجولة القادمة من المحادثات “الروسية - الأمريكية” التي كان من المقرر أن تجرى يوم الجمعة القادم.

وذكر راديو “صوت أمريكا”، في نشرته الليلة باللغة الانجليزية، أن هيثر ناورت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أكدت، في بيان أصدرته بهذا الصدد، أن واشنطن تشعر بالأسف إزاء إلغاء هذه المحادثات التي كانت تمثل فرصة لبحث العراقيل التي تقف في طريق العلاقات بين البلدين.

وكان سيرجى ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قد أكد أن الظروف الراهنة ليست مواتية لعقد الجولة القادمة من الحوار “الأمريكي - الروسي”، وذلك في معرض رده على العقوبات الأمريكية الجديدة التي فرضتها واشنطن مؤخرا ضد بلاده بسبب الأزمة الأوكرانية.