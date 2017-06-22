بالصور..السعوديون يبايعون الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد

جرت مساء اليوم الأربعاء، مراسم بيعة الأمير محمد بن سلمان وليا لعهد السعودية بقصر الصفا بمكة المكرمة وذلك عقب صلاة التراويح .

وبدأت مراسم مبايعة الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد السعودي بوصوله إلى قصر الصفا في مكة المكرمة، حيث صافح كبار الأمراء وأعضاء هيئة البيعة.

وألقى مفتي المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ كلمة بايع فيها الأمير محمد بن سلمان في أكد فيها أهمية اجتماع الكلمة ووحدة الصف خلف قيادة المملكة. -

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وفقا لقناة “العربية ـ الحدث ” الاخبارية بأن يتلقى أمراء المناطق ومحافظو المحافظات ورؤساء المراكز البيعة نيابة عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان .

من جهته، ألقى مفتي السعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ كلمة بايع فيها ولي العهد الجديد ، وأكد على أهمية اجتماع الكلمة ووحدة الصف خلف قيادة المملكة.

كما يبايع الأمراء والوزراء وممثلي المجتمع المحلي الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد .

كان العاهل السعودي قد أصدر أمرا ملكياً اليوم قضى فيه بإعفاء الأمير محمد بن نايف من منصبه وليا للعهد، وتعيين الأميرمحمد بن سلمان بن عبد العزيز وليا للعهد في السعودية، وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيرا للدفاع .

واختار 31 من أصل 34 عضوا في هيئة البيعة محمد بن سلمان وليا للعهد.