 Moheet on google
الخميس 22 يونيو 2017 12:39 صباحاً
روابط سريعة
"قطان" يقدم البيعة والتهنئة للأمير محمد بن سلمان
احمد قطان

"قطان" يقدم البيعة والتهنئة للأمير محمد بن سلمان

2017-06-22 00:07:34
متابعات

قدم السفير السعودي بالقاهرة مندوب المملكة الدائم بجامعة الدول العربية أحمد بن عبدالعزيز قطان التهاني والتبريكات للأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بمناسبة اختياره وليا للعهد وتعيينه نائبًا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيرًا للدفاع، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية ” واس”.

وقال السفير قطان في برقية أرسلها إلى ولي العهد السعودي: “أصالة عن نفسي ورؤساء المكاتب التابعة للسفارة والموظفين كافة نبايعكم على كتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وسلم) في السراء والضراء وفي المنشط والمكره”، راجيًا من الله العلي القدير أن يوفقكم لما يحبه ويرضاه، وأن يسدد خطاكم لخدمة ديننا الحنيف ثم مليكنا ووطننا الغالي.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3