قدم السفير السعودي بالقاهرة مندوب المملكة الدائم بجامعة الدول العربية أحمد بن عبدالعزيز قطان التهاني والتبريكات للأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بمناسبة اختياره وليا للعهد وتعيينه نائبًا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيرًا للدفاع، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية ” واس”.

وقال السفير قطان في برقية أرسلها إلى ولي العهد السعودي: “أصالة عن نفسي ورؤساء المكاتب التابعة للسفارة والموظفين كافة نبايعكم على كتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وسلم) في السراء والضراء وفي المنشط والمكره”، راجيًا من الله العلي القدير أن يوفقكم لما يحبه ويرضاه، وأن يسدد خطاكم لخدمة ديننا الحنيف ثم مليكنا ووطننا الغالي.