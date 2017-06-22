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المرصد السوري: تركيا ترسل تعزيزات عسكرية إلى شمال سوريا
غارات روسية على سوريا

المرصد السوري: تركيا ترسل تعزيزات عسكرية إلى شمال سوريا

2017-06-22 00:08:51
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أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مساء اليوم الأربعاء، أن تركيا أرسلت تعزيزات عسكرية جديدة تشمل قوات ومركبات وعتادا إلى شمال سوريا.

وقال المرصد - وفقا لبيان نقلته قناة “سكاي نيوز” الفضائية - ومقره العاصمة البريطانية “لندن”: “إن القوات عبرت الحدود في الساعات الأربع والعشرين الماضية وتوجهت صوب مناطق إلى الجنوب من بلدة أعزاز التي تسيطر عليها قوات سورية معارضة مدعومة من تركيا”.

وأفاد المرصد بأن التعزيزات تأتي في إطار الاستعدادات لشن القوات التركية وحلفائها من فصائل المعارضة السورية هجمات مشتركة جديدة على وحدات حماية الشعب الكردية في تلك المنطقة من شمال غرب سوريا.

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