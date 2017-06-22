أعلنت وزارة الدفاع الاسترالية اعتزامها استئناف غاراتها الجوية قريبا، ضد عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي في سوريا.

وذكرت شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأمريكية الليلة أن وزارة الدفاع الاسترالية أوقفت الغارات الجوية ضد “داعش” كإجراء وقائي بعد إسقاط طائرة تابعة للقوات السورية مؤخرا من جانب إحدى المقاتلات الأمريكية .

وقال مارك بنسكن قائد قوات الدفاع الاسترالية في تصريحات صحفية إن استئناف الغارات الجوية للطائرات الاسترالية ضد داعش لن يستغرق طويلا، مشيرا إلى أن الطائرات الاسترالية تشارك في تقديم الدعم للقوات العراقية في سعيها لاستعادة مدينة الموصل .

وكانت مارايس باين وزيرة الدفاع الاسترالية قد أكدت مؤخرا أن سلامة القوات الاسترالية يأتي على رأس قائمة الأولويات فيما يتعلق بقرار استئناف الغارات الجوية فوق الأجواء السورية.