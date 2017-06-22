تفقد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية مساء الأربعاء موقع الحريق الذي نشب بإحدى المطاعم بمنطقة ميدان الساعة بطنطا.

وعلى الفور أصدر المحافظ تعليماته لوكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية بسرعة عمل كافة الإجراءات لصرف المساعدات المالية المناسبة للمتضررين من الحريق وتقديم كافة المساعدات لهم.

كان حريق قد اندلع في أحد المطاعم والتهم محتوياته، وارتفع السنة اللهب لعدد من الطوابق التي تقع بالبرج السكني أعلى المطعم.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماد نيرانه، ولم تقع أي إصابات أو خسائر بشرية.\