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السفارة البريطانية في مصر ترحب بصلاح في ليفربول
محمد صلاح 2

السفارة البريطانية في مصر ترحب بصلاح في ليفربول

2017-06-22 00:05:53

رحبت السفارة البريطانية في مصر برئاسة القنصل جون جاكسون بعودة الفرعون المصري الدولي محمد صلاح للدوري الإنجليزي مرة أخرى.

ومن المنتظر أن ينضم محمد صلاح لصفوف ليفربول الإنجليزي، في عودته الثانية للبريمييرليج بعدما لعب في صفوف تشيلسي من قبل.

ونشر الحساب الرسمي للسفارة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: “اللي يشرب من مياة البريمييرليج .. لازم يرجعلها تاني”.

وأضاف : “يالا أبو صلاح ليفربول مخدتش الدوري من 28 سنة ، عاوزينك تنور الأنفيلد وكأس العالم 2018.”

ومن المرجح أن يجري محمد صلاح الكشف الطبي غدا الخميس تمهيداً لانتقال للريدز في صفقة بلغت 45 مليون يورو.

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