انتهت وزارة الصحة من دراسة مقترح لإحكام الرقابة على القطاع الطبى الخاص الذي يشمل المستشفيات والعيادات الخاصة التي تمثل النسبة الكبرى في تقديم الخدمة الطبية، بحيث يقتصر دور الوزارة على منح تراخيص مزاولة المهنة فقط.

ومن المنتظر صدور هذا المقترح في صورة قانون، أو قرار وزارى، بعد عرضه على بعض الجهات السيادية، لأنها ستشارك بشكل كبير في تطبيق النظام الجديد، بهدف إعادة الانضباط للقطاع الطبى، خاصة فيما يتعلق بأسعار الخدمات المقدمة للمرضى، والتى يتم تحديدها على هوى أصحاب المستشفيات والعيادات الطبية، دون أي ضوابط.

وقال الوزير الدكتور أحمد عماد الدين راضى إن عدد مستشفيات القطاع الخاص يزيد على 2000 مستشفى أي نحو 3 أضعاف مستشفيات وزارة الصحة البالغ عددها نحو 700 مستشفى، إلى جانب نحو 40 ألف عيادة تمثل 95% من إجمالى العيادات الطبية الموجودة في مصر، مقارنة بـ5% تابعة لوزارة الصحة، موضحاً أن عددا كبيرا من العيادات غير مرخص بالأساس.