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بعد طرحه بيومين.. 3.5 ملايين مشاهدة لبرومو فيلم «تصبح على خير»
تصبح على خير - تامر حسني

بعد طرحه بيومين.. 3.5 ملايين مشاهدة لبرومو فيلم «تصبح على خير»

2017-06-22 02:59:46

تخطى برومو فيلم «تصبح على خير» للنجم تامر حسني حاجز الـ3.5 ملايين مشاهدة بعد طرحه بـ48 ساعة فقط، وهو الرقم الذي يعد قياسيًا ومبشرًا لنجاح الفيلم.

وفي السياق نفسه طرح تامر مؤخرًا ديو غنائيا جديدا جمعه بالنجمة اللبنانية “إليسا” وحمل عنوان “ورا الشبابيك” وتم تسجيله خصيصًا للفيلم.

«تصبح على خير» بطولة تامر حسني، نور، درة، مي عمر، وعدد من الفنانين، وإخراج محمد سامي، وإنتاج وليد منصور، في ثاني تجاربه الإنتاجية، بعد النجاح الكبير الذي حققه بفيلم «من 30 سنة».

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