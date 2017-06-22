الزمالك يتأخر بهدف أمام اتحاد العاصمة في الشوط الأول

انهي اتحاد العاصمة الجزائري الشوط الاول من مباراته أمام الزمالك في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا متقدما بهدف نظيف دون رد.

جاء الهدف عن طريق رأسية اللاعب رضا بلاشين في الدقيقة 45 من الشوط

وكان الزمالك محتلا المركز الثاني برصيد 5 نقاط واتحاد العاصمة المركز الثالث برصيد 4 نقاط فيما احتل أهلي طرابلس المركز الأول برصيد 7 نقاط بعد الفوز على كابس يونايتد صاحب المركز الاخير في وقت سابق من اليوم