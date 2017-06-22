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الأردن: سنتعامل بإيجابية مع نقل القوات الألمانية من إنجرليك
محمد المومني وزير الدولة لشئون الإعلام والناطق باسم الحكومة الأردنية

الأردن: سنتعامل بإيجابية مع نقل القوات الألمانية من إنجرليك

2017-06-22 00:51:01
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أعلنت الحكومة، أنها ستتعامل بإيجابية مع قرار البرلمان الألماني القاضي بالموافقة على نقل القوات الألمانية المتمركزة في قاعدة إنجرليك التركية إلى الأردن.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني في بيان عمق العلاقات التي تجمع الأردن وألمانيا على مختلف الصعد والمجالات والتي تشهد نموا لخدمة البلدين الصديقين.

وأشار إلى أن الأردن وألمانيا عضوان فاعلان في التحالف الدولي في محاربة الإرهاب ويدعمان جميع الجهود المبذولة لمواجهة هذا التحدي الذي يستهدف العالم أجمع.

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