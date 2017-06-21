أعلن مسئولون بمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي اليوم أن الرجل المسلح الذي أطلق النار على ستيف سكاليز زعيم الأغلبية بمجلس النواب الأمريكي /الأربعاء/ الماضي، قد تصرف بشكل فردي.

ونقل راديو “صوت أمريكا” في نشرته باللغة الإنجليزية عن مسئولي مكتب التحقيقات الفيدرالي قولهم: “إن جيمس هودجنسون – 66 عاما - لم يوجه أية تهديدات لأعضاء الكونجرس عبر شبكة الانترنت”.

وذكر البيان إن فريق التحقيقات عثر على “جهاز محمول ولاب توب وكاميرا رقمية” في سيارة هودجنسون، حيث انتهت مراجعة نشاطه على الإنترنت إلى أنه لم يوجه أية تهديدات إلى أعضاء بالكونجرس.. وكان رجال الشرطة المسئولين عن مبنى الكابيتول قد قتلوا هذا المسلح هودجنسون فور ارتكابه الحادث والذي أدى إلى جرح أربعة أشخاص من بينهم زعيم الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي.