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بالفيديو.. نبيه الوحش يسب إلهام شاهين بلفظ خارج على الهواء
نبيه الوحش

بالفيديو.. نبيه الوحش يسب إلهام شاهين بلفظ خارج على الهواء

2017-06-21 23:53:43

سب نبيه الوحش الفنانة إلهام شاهين بلفظ خارج على الهواء تعليقا على صورتها، موجها رسالة للفنانة قائلا: «خليكي في الفن فقط فما تقدميه دعارة فنية».

وسخر خلال لقائه ببرنامج «خط أحمر» تقديم الإعلامي محمد موسى المذاع على فضائية «العاصمة»، من تصريحات الفنانة إلهام شاهين التي قالت فيها إنها صاحبة مسيرة فنية مشرفة، قائلا: «بدليل علاقتها غير المشروعة بأحد رجال الأعمال اللبنانيين»، موجها سؤالا للفنانة قائلا: «كم شخصا احتضنك في أعمالك السينمائية؟».



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