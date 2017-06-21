تعرض مسؤول رسمي روسي للسرقة في الضاحية الشمالية للعاصمة الفرنسية باريس، بينما أصيبت سائقته الخاصة أثناء مطاردتها للوصوص، حسبما ذكر اليوم الأربعاء مصدر أمني فرنسي.

وأوضح المصدر أن رئيس الوفد الروسي في معرض “لوبورجيه” للطيران بينما كان يستقل سيارة أجرة خاصة الثلاثاء تعرض للسرقة والضرب بينما سرقت حقيبة السائقة، وفق العناصر الأولوية للتحقيق.

وأضاف المصدر أن السائقة، وفق لروايتها للأحداث - طاردت اللصوص حتى وصلت إلى إحدى أحياء “سان دوني”.. حيث تعرضت للضرب المبرح والاعتداء الجنسي من قبل نحو خمسين شخصا.

وأشار المصدر إلى أنه تم إنقاذ السائقة بعد تدخل الشرطة التي ألقت القبض على أربعة أشخاص.