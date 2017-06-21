زعمت صفحة «شاومينج بيغشش ثانوية عامة 2017»، إحدى الصفحات المتخصصة في الغش الإلكتروني، اليوم الأربعاء، تسريب امتحان مادة “الفلسفة” المقرر أن يؤديه طلاب الثانوية العامة، شعبة أدبي، في الفترة من 9 صباح غد الخميس، حتى الـ 11 ظهرًا.

وادعت الصفحة أن الامتحان المسرب نسخة من الامتحان المقرر على الطلاب في المرحلة الثانوية للعام الدراسي الجاري ٢٠١٦ /٢٠١٧.