أصدر الدكتور وليد عطا رئيس مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى بيانا رسميا تعليقا على حكم البراءة الذي حصل عليه في القضية التي أقامها ضده مسئولو اللجنة الأولمبية على خلفية نشوب مشاجرة بين الطرفين داخل مقر اللجنة في وقت سابق.

وقال عطا في البيان الذي نشره على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :

الحمدلله رب العالمين على الحكم القضائى بالبراءة فى كل الاتهامات الباطله فى ازمة اللجنه الاولمبيه بل والزامهم بالاتعاب والمصاريف ورفض الدعوة المدنيه ؛

ومن قبل كانت براءتى من الاتحاد الدولى ورئيسه والاتحاد الافريقى ورئيسه والجمعيه العموميه للاتحاد التى أدين لها بالفضل ومجلس ادارة الاتحاد زملائى بالكامل والغالبيه العظمى من اسرة العاب القوى المصريه من رؤساء المناطق والمدربين والاداريين والحكام واللاعبين

وايضا أسرتى الاخرى مجلس نقابه الصحفيين ورابطة النقادالرياضيين ؛؛

فكل الشكر والتقدير لكم جميعا لكل من دعمنى وساندنى وتابع موقفى من أصحابى وأصدقائى وزملائى كلا بأسمه

فرحتى لا تقدر بثمن من هذا الكم الهائل الرهيب من حب الناس وشكرى اللا محدود لكل من تفضل بالتهنئه لى تليفونيا او عبرمواقع التواصل الاجتماعى فحب الناس

هو أكبر مكسب بالنسبه لى ؛؛

حقيقى لا أجد كلمات تعبر عن شكرى العميق واحترامى لكم جميعااااااابالاسم ،،،

وما النصر الا من عند الله.

يذكر أن الفترة الماضية شهدت خلافات وأزمات بالجملة بين اتحاد ألعاب القوى واللجنة الأوليمبية، كان لها تأثير سلبي على المنتخبات الوطنية.