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براءة وليد عطا رئيس اتحاد القوى من قضية مشاجرة في اللجنة الأولمبية
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براءة وليد عطا رئيس اتحاد القوى من قضية مشاجرة في اللجنة الأولمبية

2017-06-21 23:32:56

حصل الدكتور وليد عطا، رئيس مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى، على حكم بالبراءة في القضية التي أقامها ضده مسئولو اللجنة الأوليمبية، على خلفية نشوب مشاجرة بين الطرفين داخل مقر اللجنة في وقت سابق.

وكان مسئولو اللجنة الأوليمبية برئاسة المهندس هشام حطب، أقاموا دعوى قضائية ضد الدكتور وليد عطا، واتهموه بالاعتداء عليهم داخل مقر اللجنة الأوليمبية.

يذكر أن الفترة الماضية شهدت خلافات وأزمات بالجملة بين اتحاد ألعاب القوى واللجنة الأوليمبية، كان لها تأثير سلبي على المنتخبات الوطنية.

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