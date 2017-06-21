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خالد الجندي: "مينفعش نسرق وننهب ونقول الدنيا غلى"
خالد الجندي

خالد الجندي: "مينفعش نسرق وننهب ونقول الدنيا غلى"

2017-06-21 23:34:36

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى  للشئون الإسلامية، أنه لا يجوز للإنسان تبرير أخطائه إلى الله، لكن عليه التوبة والندم، لافتا إلى أن الوحيد الذى يأس من رحمة الله هو إبليس.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، اليوم الأربعاء: “مينفعش نتعامل مع ربنا ونقول الدنيا غلى لازم ارتشى، أو احط أمى وأخويا اللى مش موجودين أصلا فى بطاقات التموين، هنقنع ربنا إزاى بأخطائنا”.

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