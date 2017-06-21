أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنه لا يجوز للإنسان تبرير أخطائه إلى الله، لكن عليه التوبة والندم، لافتا إلى أن الوحيد الذى يأس من رحمة الله هو إبليس.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، اليوم الأربعاء: “مينفعش نتعامل مع ربنا ونقول الدنيا غلى لازم ارتشى، أو احط أمى وأخويا اللى مش موجودين أصلا فى بطاقات التموين، هنقنع ربنا إزاى بأخطائنا”.