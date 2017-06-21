قتلت القوات الهندية اليوم اثنين من عناصر حزب المجاهدين الباكستاني، وذلك خلال عملية عسكرية بإقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.

وذكرت قناة “جيو” الباكستانية في نشرتها الليلة باللغة الإنجليزية أن القوات الهندية أطلقت الرصاص عليهما خلال عملية حصار وتفيش بإحدى ضواحي كشمير.

وأشارت “جيو” إلى تزايد المصادمات المسلحة بين القوات الهندية وعناصر حزب المجاهدين الباكستاني في إقليم كشمير منذ مصرع برهان وانى أحد قادة الحزب في شهر يوليو الماضي.