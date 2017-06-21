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وصول الزمالك لملعب مباراة اتحاد العاصمة
لاعبي الزمالك عقب الفوز بكأس

وصول الزمالك لملعب مباراة اتحاد العاصمة

2017-06-21 23:26:43

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ملعب مباراة اتحاد العاصمة الجزائري.

ويلعب الزمالك مع اتحاد العاصمة الجزائري مساء اليوم بالجولة الرابعة من دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويتواجد علي مقاعد البدلاء كلا من:

محمود جنش وأحمد أبو الفتوح وشوقي السعيد ومحمود دونجا وصلاح ريكو مصطفى فتحي ومايوكا.

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