أكد أطباء أمريكيون اليوم الأربعاء، حدوث تحسن في حالة ستيف سكاليز زعيم الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي الذي خضع لعملية جراحية إثر تعرضه لإطلاق الرصاص في الأسبوع الماضي.

وذكرت شبكة “إيه بي سي نيوز” الإخبارية الأمريكية أن مركز “ميد ستار” الطبي بواشنطن أوضح في بيان أصدره بهذا الصدد أن حالة سكاليز الطبية تشهد تحسنا متزايدا بعد إجراء العملية الجراحية التي أجريت له بعد تعرضه يوم الأربعاء الماضي لرصاصة فى الفخذ الأيسر من جانب مسلح، أثناء حضور إحدى المناسبات الرياضية.. وأضاف البيان أن سكاليز سيبدأ مرحلة التعافي وإعادة التأهيل.