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مراهقون يعتدون على ملك تايلاند بـ"طلقات مطاط" فى ألمانيا
ملك تايلاند ماها فاجيرالونجكورن‎

مراهقون يعتدون على ملك تايلاند بـ"طلقات مطاط" فى ألمانيا

2017-06-21 23:23:45
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اعتدى اثنان من المراهقين فى مدينة “بافاريا” الألمانية على ملك تايلاند عن طريق إطلاق طلقات من المطاط عليه، بواسطة “مسدس” لعبة، ومازالت الشرطة الألمانية تحقق مع مرتكبي الواقعة.

تم اعتقال الصبيان اللذين يبلغان من العمر 13 و14 عامًا فقط، بعد الضرر الجسدي الذى تسببا به لملك تايلاند المثير للجدل، والذى تصدر وسائل الإعلام العالمية فى الفترة الماضية بتصرفات مشينة جعلته محط أنظار منتقديه.

وبحسب وكالة “دويتشه فيله” الألمانية، تعرض الملك التايلاندي للهجوم عندما كان يستقل دراجة هوائية فى المدينة الألمانية فى العاشر من يونيو الجاري، ليكون فى مرمي المراهقين ويطلقوا عليه طلقات المطاط.

ويذكر لن الملك الشاب يمتلك قصرًا فى المدينة الألمانية يطل على بحيرة “ستارنبرج” منذ عام 2016، ويزور قصره من وقت لأخر ليقضي عطلته الصيفية.

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