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بالصور.. طالبان تهدد بقتل مواطن أمريكى حال رفض ترامب الإفراج عن معتقلين
حركة طالبان‎

بالصور.. طالبان تهدد بقتل مواطن أمريكى حال رفض ترامب الإفراج عن معتقلين

2017-06-21 23:15:30
متابعات

هددت حركة طالبان أفغانستان، بقتل مواطن أمريكى يدعى كيفن كنج، وأخر أسترالى يدعى تيموثي وييكس، حال عدم استجابة سلطات بلادهم لمطالب الحركة، وإفراج السلطات الأمريكى عن معتقلين تابعين لهم فى محتجزين بالسجون الأمريكية.

ونشرت الحركة، شريطًا مصورًا للرهائن يوجهون فيه رسالة يطالبون فيها سلطات بلادهم، التدخل للإفراج عنهم، قبل أن تنفذ الحركة حكمة الإعدام فيهم.

وناشد الأمريكى كيفن كنج رئيس بلاده دونالد ترامب، بمساعدته والموافقة على تبادل للسجناء تابعين للحركة لضمان حريته وعدم قتله، والعودة إلى بلاده مرة أخرى، قائلًا: ساعدونا لكى نعود لمنازلنا، ما زلت سجين وبعيدا عن عائلتى وعن اصدقائى”.

167111-الاميركي-كيفن-كنغ

182210-الاسترالي-تيموثي-وييكس

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