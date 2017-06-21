أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن رفع أسعار الوقود ضرورة حتمية، لكن توقيت تطبيقه يرجع إلى مجلس الوزراء؛ لأنه الوحيد المنوط بذلك.

وقال وزير البترول، خلال حفل إفطار الوزارة، أن الدولة لن ترفع الدعم كليا على الوقود، ولكن جزئيا؛ لمراعاة محدودي الدخل، وتوصيل الدعم لمستحقيه.