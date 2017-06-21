أكد خوان أنطونيو بيتزي، مدرب منتخب تشيلي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن أليكسيس سانشيز مهاجم الفريق بات جاهزا تماما لمواجهة المنتخب الألماني غدا الخميس، في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في الدور الأول لبطولة كأس القارات لكرة القدم المقامة حاليا بروسيا.

وصرح بيتزي، في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم عشية المباراة التي ستقام بمدينة كازان “كان لدى سانشيز بضعة أيام للتعافي من الإصابة، التي تعرض لها مؤخرا ولكنه لا يعاني الآن من أي ألم”.

وأوضح مدرب المنتخب التشيلي “لقد منحنا الأطباء الضوء الأخضر للدفع به في اللقاء غدا”.

وكان سانشيز نجم فريق آرسنال الإنجليزي قد شارك كبديل في الشوط الثاني للمباراة الافتتاحية للمنتخب التشيلي بالبطولة أمام منتخب الكاميرون(الأسود غير المروضة) يوم الأحد الماضي، ليقود تشيلي للفوز بهدفين نظيفين.

ومن المرجح أن يظل المنتخب التشيلي مفتقدا خدمات كلاوديو برافو، قائد الفريق وحارس مرماه خلال المباراة، بعدما غاب عن مواجهة الكاميرون بسبب معاناته من إصابة في عضلات الساق.

وقال بيتزي “إن برافو ترك انطباعا جيدا في التدريبات، ويمكن أن يعود خلال البطولة”.

,أضاف بيتزي “من المحتمل أن يتم الدفع بالحارس البديل جوني هيريرا مرة أخرى، بعدما أثبت جدارته بحراسة عرين الفريق”.

ويتصدر منتخب تشيلي المجموعة برصيد ثلاث نقاط، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه منتخب ألمانيا، المتساوي معه في نفس الرصيد عقب فوزه 3 / 2 على منتخب استراليا في الجولة الأولى بالمجموعة أول أمس الاثنين.