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صورة.. جمهور قليل للزمالك يؤازر الفريق أمام اتحاد العاصمة
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صورة.. جمهور قليل للزمالك يؤازر الفريق أمام اتحاد العاصمة

2017-06-21 23:11:32

يتواجد عدد قليل من مشجعي نادي الزمالك بملعب 5 يوليو بالجزائر و الذي يقام علية لقاء الفريق امام اتحاد العاصمة بدوري ابطال افريقيا.

ويقوم  جمهور  الزمالك القليل المتواجد بالملعب بتشجيع الفريق ومؤازرته.

ويلعب الزمالك مع اتحاد العاصمة الجزائري مساء اليوم بالجولة الرابعة من دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

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