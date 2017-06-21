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تعرف علي مستبعدي الزمالك من لقاء اتحاد العاصمة
احمد رفعت

تعرف علي مستبعدي الزمالك من لقاء اتحاد العاصمة

2017-06-21 23:09:30

قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي أوجستو إيناسيو استبعاد الثلاثي عمر صلاح وإبراهيم صلاح وأحمد رفعت من مباراة اتحاد العاصمة الجزائري.

ويلعب الزمالك مع اتحاد العاصمة الجزائري مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

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