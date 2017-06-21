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بدء اجتماع حزب "الوفد" لبحث استقالة "أبو شقة"
المحامى بهاء ابو شقة

بدء اجتماع حزب "الوفد" لبحث استقالة "أبو شقة"

2017-06-21 23:11:55

بدأ منذ قليل اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد، برئاسة الدكتور السيد البدوي، لبحث العديد من الأمور التنظيمية بالحزب، بالإضافة إلى مناقشة استقالة المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية وسكرتير عام الحزب، نهائيًا من الحزب.

يذكر أن الفترة الماضية داخل الوفد قد شهدت مطالبات بفصل “أبو شقة”، وذلك بعد موافقته على اتفاقية تيران وصنافير مخالفة لقرار الهيئة العليا، الأمر الذي دفعه لتقديم الاستقالة.

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