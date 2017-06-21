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باسم مرسي يقود هجوم الزمالك أمام اتحاد العاصمة الجزائري
باسم مرسي

باسم مرسي يقود هجوم الزمالك أمام اتحاد العاصمة الجزائري

2017-06-21 23:07:59

أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي أوجستو إيناسيو عن تشكيل الفريق لمباراة اتحاد العاصمة الجزائري.
ويضم التشكيل كل من

حراسة المرمي: أحمد الشناوي

الدفاع.. علي جبر ومحمود حمدي “الونش” وحسني فتحي ومحمد ناصف

الوسط.. طارق حامد ومعروف يوسف وأحمد توفيق وستانلي أوهايتشي ومحمود عبد الرازق “شيكابالا”

الهجوم.. باسم مرسي.

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