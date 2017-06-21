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تعرف على الدعاء المفضل في ليلة القدر
رمضان صيام عبادة طاعة خشوع دعاء صلاة

تعرف على الدعاء المفضل في ليلة القدر

2017-06-21 23:06:41

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها عليهم أن يتحروا عبادة ليلة القدر ويقيموا ليلها، لأن عبادتها تعادل عبادة 83 عاما، حيث إنه لا يوجد أحد يتعبد الله طيلة هذه السنين، كما أن أعمار أمة محمد فيما بين الستين والسبعين.

وأضاف علام، أن المسلمين عليهم أن يغتنموا النفحات الإلهية والقبسات النورانية حتى تحصل الرحمة للإنسان، وكان رسول الله يدعو في ليلة القدر بدعاء “اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا”، فمن حفظ هذا الدعاء فليقله، ومن لم يحفظه فليردد ما يجريه الله على لسانه وما يوفقه إليه.

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