تنشر شبكة الإعلام العربية “محيط” نقلا عن القناة السعودية، بثًا مباشر لمبايعة محمد بن سلمان وليًا للعهد السعودي .

وكان صدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، فجر اليوم الأربعاء، أمرا ملكيا قضى بإعفاء الأمير محمد بن نايف من منصبه وليًا للعهد، وتعيين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وليًا للعهد في السعودية، وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيرًا للدفاع.

واختار 31 من أصل 34 عضوًا في هيئة البيعة محمد بن_سلمان وليًا للعهد.

وتضمن الأمر الملكي بحسب وكالة الأنباء السعودية، ما يلي: “تعدل الفقرة ب من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم لتكون بالنص الآتي : ” يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يكون من بعد أبناء الملك المؤسس ملكا ووليا للعهد من فرع واحد من ذرية الملك المؤسس”.

وتوالت تقارير عن خلافات بين ولي العهد الجديد ومصر، إلا أن الأمير محمد بن سلمان أدلى بتصريحات تنفى هذه الشائعات، حيث أكد قوة وصلابة العلاقات المصرية السعودية.

وقال بن سلمان، خلال حوار أجراه الإعلامي داود الشريان للتلفزيون السعودي، إن “الإعلام الإخونجي المصري” يعمل على زعزعة العلاقات بين السعودية و مصر.