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وزير النقل يشهد غدًا تشغيل قطار إسباني بعد تطويره في
وزير النقل هشام عرفات‎

وزير النقل يشهد غدًا تشغيل قطار إسباني بعد تطويره في

2017-06-21 23:00:56

يشهد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، في الـ 1.45 من ظهر غد الخميس، بمحطة مصر “رمسيس” تشغيل قطار إسباني بعد تطويره في ورش السكة الحديد، كما تتضمن زيارة الوزير جولة داخل محطة مصر، لمتابعة حجوزات التذاكر وانتظام جداول التشغيل.

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