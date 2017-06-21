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الأهلي السعودي يعلن التعاقد مع أحمد الزين لاعب التعاون
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الأهلي السعودي يعلن التعاقد مع أحمد الزين لاعب التعاون

2017-06-21 23:05:25

أعلن نادي التعاون السعودي، انتقال لاعبه أحمد الزين إلى النادي الأهلي بعد مفاوضات بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة.

وقال التعاون عبر حسابه على تويتر إنه وافق على الصفقة نظرا للعلاقات الطيبة بين الناديين متمنيا التوفيق للاعب.

وشارك أحمد الزين في 26 مباراة مع التعاون الموسم قبل الماضي، سجل 3 أهداف وصنع اثنين، بينما شارك في 32 مباراة الموسم المنقضي سجل 4 أهداف وصنع 3.

وسيرتدي اللاعب الرقم 49 مع ناديه الذي فضل الانتقال له رغم تلقيه عرضا مغريا من نادي الفيحاء.

واللاعب مواليد عام 1991 ويجيد في مركز الجناح الأيسر.

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