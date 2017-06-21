نشرت صحيفة “تليجراف” البريطانية مجموعة من الصور تظهر احتجاجًا من قبل سائقي النقل العام فى فرنسا، بعد الغرامات التى تلقوها بسبب ارتدائهم لـ”شورتات” فى الأيام الماضية بسبب موجة الحر الشديدة.

حيث شهدت مدينة “نانت” الفرنسية تلك التظاهرة للسماح للسائقين بارتداء “الشورتات” القصيرة أثناء ساعات العمل هربًا من درجات الحرارة المرتفعة.

وقال “ديدييه سوفيتير” من اتحاد السائقين الفرنسيين “إننا نحسد النساء على قدرتهن فى ارتداء جونلات قصيرة فى هذا الوقت من السنة، الذى تنصل فيه الحرارة خلف مقود حافلاتنا لأكثر من 50 درجة مئوية”.

وطالب “ديدييه” بعدم التمييز بين الرجل والنساء فالنساء يمكنهن ارتداء مايريدونه بحرية تامة، اما نحن بمجرد القيام بذلك يتم فرض العقوبات علينا.