عاد إلى القاهرة مساء اليوم الأربعاء أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، قادما من نيويورك بعد زيارة استمرت 3 أيام شارك خلالها في جلسة لمجلس الأمن تناولت آخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط.

وألقى أبو الغيط خلال جلسة مجلس الأمن كلمة تناول فيها رؤية الجامعة العربية بشأن التطورات في المنطقة وعلى رأسها عملية السلام حيث أكد خلالها أهمية التحرك لحل القضية “الفلسطينية - الإسرائيلية” وأن مبادرة السلام العربية تقدم لإسرائيل فرصة تاريخية لإقامة علاقات طبيعية ليس مع العرب فقط ولكن مع دول العالم الإسلامي، والمبادرة خيار عربى استراتيجى.