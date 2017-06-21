أشاد المنتدى العربي العالمي للثقافة والسلام برئاسة نور الحراكي سفير المنظمة الدولية للتنمية وحقوق الإنسان ، بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وليا للعهد ، مؤكدا أن هذا القرار الملكي سيكون بمثابة انطلاقة كبيرة ونقلة نوعية في تاريخ المملكة العربية السعودية ،خاصة في ظل الظروف التي تعيشها المنطقة حاليا، موضحا أن الأمير محمد بن سلمان يمتلك من الأفكار والرؤى المستقبلية التي ستصل بالمملكة إلى أفاق التقدم والازدهار

وأكد ” الحراكي ” في بيان صحفي له أن رؤية 2030 التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية سوف تكون واقعيا أكثر خلال الفترة المقبلة خاصة بعد تعين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان ، صاحب الرؤية المستقبلية للمملكة العربية السعودية والتي من أهدافها خلق نهضة كبرى داخل المملكة في كافة المجالات منها العمل على خلق إيرادات غير نفطية تقترب من 300 مليار دولار سنويا، فضلا عن النهضة التي ستشمل التعليم والصحة والإسكان وغيرها من المجالات .