أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن أسفها لقرار روسيا “الابتعاد عن فرصة مناقشة العراقيل الثنائية التي تعيق العلاقات بين البلدين”.

ونقل راديو “سوا” الأمريكي مساء اليوم الأربعاء، عن المتحدثة باسم الخارجية هيذر ناورت - في بيان - قولها إن الوزير ريكس تيلرسون اتفق خلال زيارته إلى موسكو في أبريل الماضي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف على تشكيل مجموعة عمل من كبار المسؤولين في البلدين لمناقشة القضايا الثنائية التي تثير قلق الجانبين.

وأضاف البيان أن وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية توم شاون كان قد خطط للسفر إلى سان بطرسبورج هذا الأسبوع لمتابعة المحادثات التي بدأت في مايو الماضي عندما اجتمع بنائب وزير الخارجية الروسي ريابكوف في نيويورك.

وأوضحت أن حزمة العقوبات التي أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية أمس بحق روسيا لم تأت من عبث، ولكنها فرضت على روسيا “لاستمرارها في خرق سيادة ووحدة أراضي جارتها أوكرانيا”.

وتابعت المتحدثة “إذا أرادت روسيا السعي إلى إنهاء هذه العقوبات فهم يعرفون جيدا الموقف الأمريكي وهو أن العقوبات الأمريكية المرتبطة بالعدوان الروسي على أوكرانيا ستبقى حتى تلتزم روسيا بالكامل بتعهداتها بموجب اتفاقيات منسك”.

وأوضحت أن العقوبات المرتبطة بالقرم لن ترفع حتى تنهي روسيا احتلالها للجزيرة، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تبقى منفتحة على الحوار مع روسيا في المستقبل.