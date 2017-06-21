أكدت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم الأربعاء، إسقاط طائرة إيرانية بدون طيار فى منطقة بانج جور فى بلوشستان على الحدود الباكستانية - الإيرانية.

وجاء في بيان الخارجية الباكستانية - وفق ما أوردته صحيفة “دون” الباكستانية، أن القوات الجوية الباكستانية ضربت الطائرة بدون طيار، والتي كانت تحلق على بعد حوالى 3 إلى 4 كيلومترات داخل الأراضى الباكستانية، حيث لم يتم التعرف عليها.

وأشار البيان إلى إن إسلام آباد أخطرت طهران بأخر التطورات في هذا الشأن.

وأضاف أن باكستان تبادلت مع السلطات الإيرانية معلومات بالفعل حول إسقاط الطائرة بدون طيار، مشيرة إلى أن القوات الأمنية الباكستانية قد أسقطت الطائرة حيث لم تكن هناك معلومات مسبقة حول رحلتها.

وكانت مصادر رسمية اشترطت عدم ذكر اسمها أكدت - أمس - إسقاط طائرة إيرانية بدون طيار من طراز “جف -17 ثاندر” كانت تغامر “في عمق المجال الجوي الباكستاني” في مهمة تجسس.

واحتجزت قوات الأمن حطام الطائرة بعد اكتشافها - أمس الأول - بيد أنه مازال من غير الواضح متى تم إسقاطها.